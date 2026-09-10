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AGENDA · Toulouse

Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse

mardi 27 octobre 2026 · Bar l’Evasion · Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Bar l’Evasion
Adresse
29 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France
Ville
31028 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Café Bricol’ au bar L’Évasion Mardi 27 octobre, 19h30 Bar l’Evasion Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T19:30:00+01:00 – 2026-10-27T21:30:00+01:00
Fin : 2026-10-27T19:30:00+01:00 – 2026-10-27T21:30:00+01:00

Bar l’Evasion 29 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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