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Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse

Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse mardi 23 juin 2026.

Lieu : Bar l’Evasion

Adresse : 29 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France

Ville : 31028 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Café Bricol’ au bar L’Évasion Mardi 23 juin, 20h30 Bar l’Evasion Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00

Bar l’Evasion 29 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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