Café Bricol’ au bar L’Évasion, Bar l’Evasion, Toulouse

Café Bricol’ au bar L’Évasion Mardi 23 juin, 20h30 Bar l’Evasion Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00

Bar l’Evasion 29 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse, France Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol