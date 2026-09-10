Café Bricol des Chalets, Maison de Quartier des Chalets, Toulouse

jeudi 5 novembre 2026 · Maison de Quartier des Chalets · Toulouse

Informations pratiques

Café Bricol des Chalets Jeudi 5 novembre, 19h30 Maison de Quartier des Chalets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T19:30:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T19:30:00+01:00 – 2026-11-05T21:30:00+01:00

Maison de Quartier des Chalets 7 Boulevard Matabiau, 31080 Toulouse, France Toulouse 31080 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol