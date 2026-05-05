Café bricol’ le Pech Arènes, Toulouse 31100 Le Hangar 8 rue de Bagnolet 31100 Toulouse métro Arènes, Toulouse

Café bricol’ le Pech Arènes Samedi 16 mai, 12h00 Toulouse 31100 Le Hangar 8 rue de Bagnolet 31100 Toulouse métro Arènes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T14:00:00+02:00

Toulouse 31100 Le Hangar 8 rue de Bagnolet 31100 Toulouse métro Arènes 8 rue de Bagnolet, 31100 Toulouse, France Toulouse 31024 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol