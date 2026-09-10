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Café bricol’ : petit électroménager, le retour (et au local) !, Local Ma Bibliothèque d’Objets, Toulouse

mercredi 23 septembre 2026 · Local Ma Bibliothèque d'Objets · Toulouse

Café bricol’ : petit électroménager, le retour (et au local) !, Local Ma Bibliothèque d’Objets, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Local Ma Bibliothèque d'Objets
Adresse
1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Café bricol’ : petit électroménager, le retour (et au local) ! Mercredi 23 septembre, 18h30 Local Ma Bibliothèque d’Objets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T18:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T18:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre petit éléctroménager en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.

Bouilloire, grille pain, machine à café… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie !
Rendez vous :

23 Septembre 2026
Local de l’association Ma Bibliothèque d’Objets, 1 bis Rue Marie-Rose Gineste, 31300 Toulouse, 31300 TOULOUSE
⏰ De 18h30 à 20h30
♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente

Local Ma Bibliothèque d’Objets 1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie
Ma Bibliothèque d’Objets organise un café Bricol’ avec comme thème : le petit électroménager.

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