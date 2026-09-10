Café bricol’ : petit électroménager, le retour (et au local) !, Local Ma Bibliothèque d’Objets, Toulouse

Informations pratiques

Café bricol’ : petit électroménager, le retour (et au local) ! Mercredi 23 septembre, 18h30 Local Ma Bibliothèque d’Objets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T18:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T18:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre petit éléctroménager en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.

Bouilloire, grille pain, machine à café… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie !

Rendez vous :

23 Septembre 2026

Local de l’association Ma Bibliothèque d’Objets, 1 bis Rue Marie-Rose Gineste, 31300 Toulouse, 31300 TOULOUSE

⏰ De 18h30 à 20h30

♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente

Local Ma Bibliothèque d’Objets 1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

Ma Bibliothèque d’Objets organise un café Bricol’ avec comme thème : le petit électroménager.