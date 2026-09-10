Café bricol’ : textile, Local Ma Bibliothèque d’Objets, Toulouse

Informations pratiques

Café bricol’ : textile Samedi 19 septembre, 10h30 Local Ma Bibliothèque d’Objets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Bonne humeur et bienveillance seront les maitres mots de ce moment. Vous pourrez venir accompagnés de votre textile en mauvaise forme et apprendre à le réparer avec notre aide.

Réparer un accroc, faire un ourlet… On est là pour vous accompagner pour leur donner une seconde vie !

Rendez vous :

19 Septembre 2026

Local Ma Bibliothèque d’Objets, 1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE

⏰ De 10h30 à 12h30

♥️ Ouvert à tous.tes, participation libre et consciente

Local Ma Bibliothèque d’Objets 1 bis rue Marie Rose Gineste, 31300 TOULOUSE Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie

Ma Bibliothèque d’Objets organise un café Bricol’ avec comme thème : le textile.