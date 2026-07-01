Café bulles Rue Dixmude Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Café bulles

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Un rendez-vous pour découvrir les dernières nouveautés BD et partager votre passion du 9e art ! .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English :

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne