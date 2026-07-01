AGENDA · Lesneven
Café bulles Rue Dixmude Lesneven
samedi 18 juillet 2026 · Rue Dixmude · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Café bulles
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Un rendez-vous pour découvrir les dernières nouveautés BD et partager votre passion du 9e art ! .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English :
L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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