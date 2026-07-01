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AGENDA · Lesneven

Café bulles Rue Dixmude Lesneven

samedi 18 juillet 2026 · Rue Dixmude · Lesneven

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Dixmude
Adresse
Médiathèque René Pétillon
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Tarif

Lesneven

Café bulles

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Un rendez-vous pour découvrir les dernières nouveautés BD et partager votre passion du 9e art !   .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47 

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English :

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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