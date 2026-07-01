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AGENDA · Lesneven

Escape Game Enquête au Manoir Manoir de Kerlaouen Lesneven

mercredi 15 juillet 2026 · Manoir de Kerlaouen · Lesneven

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Manoir de Kerlaouen
Adresse
48 rue Général de Gaulle
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Tarif

Lesneven

Escape Game Enquête au Manoir

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-15

Des tableaux volés, une liste de suspects… Trouvez LE ou LA coupable à travers un jeu d’énigmes basé sur les œuvres exposées !

Tous les mercredis, jeudis et samedis matins.

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et +   .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91 

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English :

L’événement Escape Game Enquête au Manoir Lesneven a été mis à jour le 2026-06-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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