Escape Game Enquête au Manoir Manoir de Kerlaouen Lesneven
mercredi 15 juillet 2026 · Manoir de Kerlaouen · Lesneven
Informations pratiques
Lesneven
Escape Game Enquête au Manoir
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-15
Des tableaux volés, une liste de suspects… Trouvez LE ou LA coupable à travers un jeu d’énigmes basé sur les œuvres exposées !
Tous les mercredis, jeudis et samedis matins.
Sur réservation Conseillé aux 8 ans et + .
Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Escape Game Enquête au Manoir Lesneven a été mis à jour le 2026-06-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Lesneven (Finistère)
- Les P’tites oreilles de René partent en voyage ! rue Dixmude Lesneven 11 juillet 2026
- Atelier découverte Cendréa Nature stal vrac Lesneven 13 juillet 2026
- Atelier artistique Paparazzi Manoir de Kerlaouen Lesneven 17 juillet 2026
- Après-midi jeux de société au Manoir de Kerlaouen Manoir de Kerlaouen Lesneven 18 juillet 2026
- Atelier découverte produits cosmétiques Lorj Stal Vrac Lesneven 20 juillet 2026