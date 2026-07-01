Escape Game Enquête au Manoir Manoir de Kerlaouen Lesneven

Informations pratiques

Lesneven

Escape Game Enquête au Manoir

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-15

Des tableaux volés, une liste de suspects… Trouvez LE ou LA coupable à travers un jeu d’énigmes basé sur les œuvres exposées !

Tous les mercredis, jeudis et samedis matins.

Sur réservation Conseillé aux 8 ans et + .

Manoir de Kerlaouen 48 rue Général de Gaulle Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 7 44 91 64 91

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English :

L’événement Escape Game Enquête au Manoir Lesneven a été mis à jour le 2026-06-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne