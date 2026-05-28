Montargis

Café ciné #6

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:00:00

fin : 2026-06-25 17:45:00

Date(s) :

2026-06-25

Café ciné #6

Harold et Maude de Hal Ashby (1971)

Un garçon âgé de vingt ans, Harold, vit un amour pur et réciproque avec une femme qui a cinquante-neuf ans de plus que lui, Maude… Rythmé par les chansons de Cat Stevens et avec un duo d’acteurs qui s’impose comme une évidence, ce petit bijou d’humour noir et de délicatesse est à redécouvrir d’urgence. (Critikat.com) .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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Café ciné #6

L’événement Café ciné #6 Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS