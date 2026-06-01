Visite flash en avant la musique ! Montargis
Visite flash en avant la musique ! Montargis dimanche 21 juin 2026.
Montargis
Visite flash en avant la musique !
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Visite flash en avant la musique !
Une médiatrice vous parlera de musique et de beaux-arts devant une sélection d’œuvres.
Dès 12 ans .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90
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English :
Flash visit? let the music begin!
L’événement Visite flash en avant la musique ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS
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