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Visite flash en avant la musique ! Montargis

Visite flash en avant la musique ! Montargis

Visite flash en avant la musique ! Montargis dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Montargis

Visite flash en avant la musique !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Visite flash en avant la musique !
Une médiatrice vous parlera de musique et de beaux-arts devant une sélection d’œuvres.
Dès 12 ans   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90 

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English :

Flash visit? let the music begin!

L’événement Visite flash en avant la musique ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS

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