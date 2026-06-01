Montargis

Visite flash en avant la musique !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Visite flash en avant la musique !

Une médiatrice vous parlera de musique et de beaux-arts devant une sélection d’œuvres.

Dès 12 ans .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90

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English :

Flash visit? let the music begin!

L’événement Visite flash en avant la musique ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS