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Festi Pâtis Montargis

Festi Pâtis Montargis

Festi Pâtis Montargis samedi 13 juin 2026.

Adresse : Rue du Patis

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montargis

Festi Pâtis

Rue du Patis Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Festi Pâtis
La Ville de Montargis vous invite à célébrer l’arrivée de l’été lors de cette toute première édition, autour de deux jours de festivités en plein air.
Samedi Commencez le week-end en douceur dans une soirée estivale. Flânez entre les stands du marché nocturne, régalez-vous du côté du Food Trucks et profitez de l’ambiance guinguette. Dès 20h30, la musique prend place sous le kiosque pour accompagner la soirée jusqu’à 23h.
Dimanche La journée s’annonce tout aussi animée. Elle sera rythmée par des concerts pendant que vous découvrirez des producteurs locaux et associations montargoises. Point fort de cette journée un vide-greniers ouvert à tous ! La ville offre des emplacements de 3 mètres aux montargois qui souhaitent y participer.
Accessible à tous sur inscription   .

Rue du Patis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 47  vdv@montargis.fr

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English :

Festi Pâtis

L’événement Festi Pâtis Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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