Festi Pâtis Montargis
Festi Pâtis Montargis samedi 13 juin 2026.
Montargis
Festi Pâtis
Rue du Patis Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Festi Pâtis
La Ville de Montargis vous invite à célébrer l’arrivée de l’été lors de cette toute première édition, autour de deux jours de festivités en plein air.
Samedi Commencez le week-end en douceur dans une soirée estivale. Flânez entre les stands du marché nocturne, régalez-vous du côté du Food Trucks et profitez de l’ambiance guinguette. Dès 20h30, la musique prend place sous le kiosque pour accompagner la soirée jusqu’à 23h.
Dimanche La journée s’annonce tout aussi animée. Elle sera rythmée par des concerts pendant que vous découvrirez des producteurs locaux et associations montargoises. Point fort de cette journée un vide-greniers ouvert à tous ! La ville offre des emplacements de 3 mètres aux montargois qui souhaitent y participer.
Accessible à tous sur inscription .
Rue du Patis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 47 vdv@montargis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festi Pâtis
L’événement Festi Pâtis Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Café ciné #5 Montargis 28 mai 2026
- Le Café philo à la Médiathèque Montargis 29 mai 2026
- La petite note d’or Montargis 29 mai 2026
- Exposition arts créatifs Montargis 30 mai 2026
- Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis 30 mai 2026