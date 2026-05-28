Montargis

Festi Pâtis

Rue du Patis Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Festi Pâtis

La Ville de Montargis vous invite à célébrer l’arrivée de l’été lors de cette toute première édition, autour de deux jours de festivités en plein air.

Samedi Commencez le week-end en douceur dans une soirée estivale. Flânez entre les stands du marché nocturne, régalez-vous du côté du Food Trucks et profitez de l’ambiance guinguette. Dès 20h30, la musique prend place sous le kiosque pour accompagner la soirée jusqu’à 23h.

Dimanche La journée s’annonce tout aussi animée. Elle sera rythmée par des concerts pendant que vous découvrirez des producteurs locaux et associations montargoises. Point fort de cette journée un vide-greniers ouvert à tous ! La ville offre des emplacements de 3 mètres aux montargois qui souhaitent y participer.

Accessible à tous sur inscription .

Rue du Patis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 47 vdv@montargis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festi Pâtis

L’événement Festi Pâtis Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS