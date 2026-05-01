Montargis

Route de la Rose à Montargis

Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La route de la rose à Montargis

Le Samedi 30 Mai 2026, à 10h et 15h découvrez le parcours de la Route de la Rose lors d’une visite commentée proposée par la Ville de Montargis et l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis.

Montargis, surnommée la Venise du Gâtinais , possède un riche patrimoine horticole et historique lié à la rose, cette visite vous permettra de découvrir les roses de la ville en mettant en lumière l’importance historique et culturelle de la reine des fleurs dans le Loiret. .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

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English :

The rose route in Montargis

L’événement Route de la Rose à Montargis Montargis a été mis à jour le 2026-05-15 par OT MONTARGIS