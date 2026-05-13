La Nuit du Soleil, Musée Girodet, Montargis

La Nuit du Soleil Samedi 23 mai, 19h00 Musée Girodet Loiret

Gratuit, dès 7 ans, en libre accès et en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Seul, en famille ou entre amis, aidez le dieu du soleil à traverser les épreuves de la nuit pour renaître le lendemain et obtenez une récompense !

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Seul, en famille ou entre amis, aidez le dieu du soleil à traverser les épreuves de la nuit pour renaître le lendemain et obtenez une récompense !

© Musée Girodet