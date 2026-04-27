Rencontre chorale Montargis
Rencontre chorale Montargis samedi 16 mai 2026.
Montargis
Rencontre chorale
22 Rue de Triqueti Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Rencontre chorale
Le chœur Selva Cantabile de Paucourt participe au concert des chorales. Un répertoire varié sera présenté lors de cette rencontre organisée par le Rotary Club. Entrée libre. Placement libre. .
22 Rue de Triqueti Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 40 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Choir meeting
L’événement Rencontre chorale Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Le Loiret à moto Le Gâtinais ou la vie sauvage Montargis Loiret 1 mai 2026
- Parcours Audioguidé « Au coeur de la Venise du Gâtinais » Montargis Loiret 1 mai 2026
- Circuit des ponts Montargis Loiret 1 mai 2026
- EV3 La Scandibérique étape B. Montargis / Châtillon-Coligny Montargis Loiret 1 mai 2026
- CHAMPIONNAT NATIONAL 3 DE KAYAK-POLO Montargis 2 mai 2026