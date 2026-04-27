Montargis

Rencontre chorale

22 Rue de Triqueti Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Rencontre chorale

Le chœur Selva Cantabile de Paucourt participe au concert des chorales. Un répertoire varié sera présenté lors de cette rencontre organisée par le Rotary Club. Entrée libre. Placement libre. .

22 Rue de Triqueti Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 40 16

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English :

Choir meeting

L’événement Rencontre chorale Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS