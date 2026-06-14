De fil en crochet formule printemps-été Montargis
De fil en crochet formule printemps-été Montargis samedi 4 juillet 2026.
Montargis
De fil en crochet formule printemps-été
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
De fil en crochet formule printemps-été
Réservé aux personnes qui connaissent les bases du crochet. Chaque 1 samedi du mois au cours du printemps et de l’été, la médiathèque accueille crocheteuses et crocheteurs avertis qui souhaitent se retrouver pour s’entraider, échanger leurs astuces et leurs idées ou discuter et tisser des liens autour du crochet. Ce moment de détente propice aux échanges de savoir-faire est placé sous le signe de la créativité et de la convivialité. N’oubliez pas d’apporter vos munitions crochet et pelotes de laine ou de coton. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
De fil en crochet: spring-summer formula
L’événement De fil en crochet formule printemps-été Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS
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