En partenariat avec le Conservatoire Patricia Petibon de Montargis Montargis dimanche 21 juin 2026.

Montargis

En partenariat avec le Conservatoire Patricia Petibon de Montargis

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

En partenariat avec le Conservatoire Patricia Petibon de Montargis

À l’occasion de la fête de la musique, des élèves du conservatoire de Montargis présenteront des solos et des duos en danse (classique, contemporaine et jazz) et quelques œuvres musicales jouées par l’ensemble de musique ancienne.

Tout public .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90

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English :

In partnership with the Patricia Petibon Conservatory in Montargis

L’événement En partenariat avec le Conservatoire Patricia Petibon de Montargis Montargis a été mis à jour le 2026-06-03 par OT MONTARGIS