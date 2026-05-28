Repaire BD Montargis
Repaire BD Montargis jeudi 11 juin 2026.
Montargis
Repaire BD
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 21:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Repaire BD
Le dessin de presse , entretien avec Yves Frémion.
L’écrivain et iconologue spécialiste du dessin de presse et d’actualité Yves Frémion nous présentera l’histoire de la caricature, de son apparition au XVIIIe siècle jusqu’aux attentats de Charlie Hebdo. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Comic book den
L’événement Repaire BD Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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