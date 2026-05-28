Montargis

Voyagez au-delà de l’écran avec la réalité virtuelle

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 16:00:00

fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Voyagez au-delà de l’écran avec la réalité virtuelle

Équipé d’un casque de réalité virtuelle, explorez des mondes fascinants et vivez des expériences interactives hors du commun. Une première approche de la VR pour découvrir une autre manière de jouer. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Travel beyond the screen with virtual reality

L’événement Voyagez au-delà de l’écran avec la réalité virtuelle Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS