Concert Black Bean Wood Montargis jeudi 11 juin 2026.
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-06-11 20:00:00
Plongez dans un univers teinté de cépia, de guitares acoustiques et d’harmonicas.
Des reprises oui, mais ré-arrangées sauce Folk Blues ! Des champs de coton de Creedence à la Prison de Folsom de Johnny Cash en passant par les grands Ray Charles, Otis Redding, Little Walter, Sam Cooke, Joe Cocker, The Band et bien d’autres…
C’est Blues, c’est folk, c’est Black Bean Wood! (Bee gees, Creedence, Johnny Cash, Ray Charles, Michael Jackson, Ram Jam, Cotton Belly’s, Steevie Wonder, The Band, Allman Brothers band, Canned Heat, Nathaniel rateliff, Slim Harpo, Little Walter, Ben Harper, etc..)
Yann Malek chant, harmonica, guitare acoustique.
Aurélie Simenel batterie, percussions.
Mick Ravassat chant, guitare acoustique, résonateur.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
L’événement Concert Black Bean Wood Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
