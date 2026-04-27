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La petite note d’or Montargis

La petite note d’or Montargis

La petite note d’or Montargis vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Montargis

La petite note d’or

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

La petite note d’or
Un souffle de poésie et de complicité s’invitera sur scène à l’occasion d’un spectacle singulier proposé par le Conservatoire à rayonnement communal Patricia Petibon, mêlant musique, danse et lecture. Ce spectacle propose un enchaînement de pièces interprétées par un quintet à cordes deux violons, alto, violoncelle, contrebasse accompagné au piano. Une forme artistique hybride, ou les disciplines se répondent et se nourrissent mutuellement. 5  .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30  conservatoire@montargis.fr

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La petite note d?or

L’événement La petite note d’or Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

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