La petite note d’or Montargis
La petite note d’or Montargis vendredi 29 mai 2026.
Montargis
La petite note d’or
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La petite note d’or
Un souffle de poésie et de complicité s’invitera sur scène à l’occasion d’un spectacle singulier proposé par le Conservatoire à rayonnement communal Patricia Petibon, mêlant musique, danse et lecture. Ce spectacle propose un enchaînement de pièces interprétées par un quintet à cordes deux violons, alto, violoncelle, contrebasse accompagné au piano. Une forme artistique hybride, ou les disciplines se répondent et se nourrissent mutuellement. 5 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 11 30 conservatoire@montargis.fr
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La petite note d?or
L’événement La petite note d’or Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS
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