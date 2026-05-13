Concours de dessin « Mythiques créatures », Musée Girodet, Montargis

Concours de dessin « Mythiques créatures » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Girodet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le musée organise un concours de dessin du 1er avril au 17 mai avec 3 catégories :

– adulte (dès 18 ans)

– ados (de 12 à 17 ans)

– enfant (jusqu’à 11 ans)

L’objectif ? Inventer et nommer une créature hybride qui mêle l’insecte, le félin et le poisson de votre choix !

Tous les dessins des participants seront exposés au musée le soir de la Nuit des musées, afin que les visiteurs puissent voter pour leur préféré et désigner ainsi un gagnat dans chaque catégorie qui sera annoncé et récompensé dès la semaine suivante !

Pour connaitre les conditions complètes de participation au concours de dessin, rendez-vous au lien suivant : https://www.musee-girodet.fr/escape-game

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« link »: « https://www.musee-girodet.fr/escape-game »}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Le musée organise un concours de dessin du 1er avril au 17 mai avec 3 catégories :

© Musée Girodet