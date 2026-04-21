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Les conversations de la médiathèque Montargis

Les conversations de la médiathèque Montargis

Les conversations de la médiathèque Montargis jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montargis

Les conversations de la médiathèque

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 15:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Les conversations de la médiathèque
La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Media library conversations

L’événement Les conversations de la médiathèque Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

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