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Le défilé des animaux égyptiens d’Albert Thierry, Musée Girodet, Montargis

Le défilé des animaux égyptiens d’Albert Thierry, Musée Girodet, Montargis

Le défilé des animaux égyptiens d’Albert Thierry, Musée Girodet, Montargis samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Girodet

Adresse : 2 rue du faubourg de la chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Le défilé des animaux égyptiens d’Albert Thierry Samedi 23 mai, 17h00 Musée Girodet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Cette année, les 21 élèves de CM2 de l’école Albert Thierry (Montargis) se sont intéressés au cercueil égyptien des collections, revenu de restauration cette année.
A partir de ce cercueil richement décoré de hiéroglyphes et de divinités, les élèves ont approfondi leurs connaissances sur l’Egypte ancienne et ont appris le rôle symbolique des animaux à travers le monde et l’Histoire. Ils ont ensuite été invités à se choisir un animal totem, en fonction de ses qualités et de ses défauts, et à créer un masque-coiffe animalier pour interpréter un nouveau panthéon égyptien digne du XXIe siècle et offrir un défilé mythique et musical aux visiteurs de la Nuit des musées !

Musée Girodet 2 rue du faubourg de la chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 98 07 81 Mobilier funéraire mérovingien.
Orfèvrerie.
Sarcophages égyptiens de la XXIe dynastie.
Trésor monétaire de 500 pièces du IIIe siècle.
La classe, l’œuvre !

Musée Girodet

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