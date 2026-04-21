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Galets peints Montargis

Galets peints Montargis

Galets peints Montargis samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Montargis

Galets peints

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Galets peints
L’atelier est animé par le groupe Mes galets voyageurs, LOTR-45-40-64 créé sur Facebook.
Le concept est simple on prend un caillou de forme harmonieuse, on y dessine ce qui nous passe par
la tête. Une couche de vernis, une signature au dos, et direction une cachette quelconque autour de
chez soi. La personne qui le découvre peut le garder, ou bien le cacher à nouveau. Chaque trouvaille est ensuite postée par les internautes sur le groupe Facebook. Le caillou ou galet se met alors à voyager et fait parfois de longs trajets. Un jeu du Petit Poucet qui donne le sourire et accessible à tous !   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Painted pebbles

L’événement Galets peints Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

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