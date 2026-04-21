Montargis

Galets peints

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Galets peints

L’atelier est animé par le groupe Mes galets voyageurs, LOTR-45-40-64 créé sur Facebook.

Le concept est simple on prend un caillou de forme harmonieuse, on y dessine ce qui nous passe par

la tête. Une couche de vernis, une signature au dos, et direction une cachette quelconque autour de

chez soi. La personne qui le découvre peut le garder, ou bien le cacher à nouveau. Chaque trouvaille est ensuite postée par les internautes sur le groupe Facebook. Le caillou ou galet se met alors à voyager et fait parfois de longs trajets. Un jeu du Petit Poucet qui donne le sourire et accessible à tous ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Painted pebbles

L’événement Galets peints Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS