Montargis

I lac sports

Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

I lac sports

Cet été, les jeunes Montargois âgés de 12 à 18 ans pourront profiter d’un programme riche en activités sportives, découvertes culturelles et moments de convivialité. 1 activité sportive ou culturelle sera proposée chaque semaine kayak, plongée, VTT, beach-volley, futsal ou encore basket 3×3, des visites de musées, des journées à Aquaplouf ainsi qu’un séjour à Greven viendront également compléter ce programme estival.

Sur inscription. .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 72 sports@montargis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I lac sports

L’événement I lac sports Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS