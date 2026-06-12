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I lac sports Montargis

I lac sports Montargis

I lac sports Montargis lundi 6 juillet 2026.

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Montargis

I lac sports

Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-06

I lac sports
Cet été, les jeunes Montargois âgés de 12 à 18 ans pourront profiter d’un programme riche en activités sportives, découvertes culturelles et moments de convivialité. 1 activité sportive ou culturelle sera proposée chaque semaine kayak, plongée, VTT, beach-volley, futsal ou encore basket 3×3, des visites de musées, des journées à Aquaplouf ainsi qu’un séjour à Greven viendront également compléter ce programme estival.
Sur inscription.   .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 72  sports@montargis.fr

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English :

I lac sports

L’événement I lac sports Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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