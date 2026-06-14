Se protéger des arnaques en ligne Montargis samedi 4 juillet 2026.

Montargis

Se protéger des arnaques en ligne

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Se protéger des arnaques en ligne

Apprenez à repérer les pièges d’Internet, comme les faux e-mails ou le phishing et découvrez des gestes simples pour vous protéger au quotidien. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Protecting yourself from online scams

L’événement Se protéger des arnaques en ligne Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS