Atelier famille Délyre ! Montargis
Atelier famille Délyre ! Montargis dimanche 21 juin 2026.
Montargis
Atelier famille Délyre !
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Atelier famille Délyre !
Découvrez les instruments à cordes du musée, puis décorez une petite lyre en bois.
Dès 7 ans 10 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90
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English :
Family workshop ? Délyre!
L’événement Atelier famille Délyre ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS
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