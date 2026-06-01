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Atelier famille Délyre ! Montargis

Atelier famille Délyre ! Montargis

Atelier famille Délyre ! Montargis dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Montargis

Atelier famille Délyre !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Atelier famille Délyre !
Découvrez les instruments à cordes du musée, puis décorez une petite lyre en bois.
Dès 7 ans 10  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90 

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English :

Family workshop ? Délyre!

L’événement Atelier famille Délyre ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS

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