Montargis

Atelier famille Délyre !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Atelier famille Délyre !

Découvrez les instruments à cordes du musée, puis décorez une petite lyre en bois.

Dès 7 ans 10 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 98 90

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English :

Family workshop ? Délyre!

L’événement Atelier famille Délyre ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS