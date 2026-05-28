Montargis

Course des Commerçants

Place de la République Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Course des Commerçants

Réalisez le meilleur chrono sans sortir de la piste et en évitant les obstacles et tentez de remporter de nombreux Chèques KDO Passion à gagner chez vos commerçants participants !

Animation gratuite. Venez jouer entre amis ou en famille ! .

Place de la République Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31 ucmontargis@wanadoo.fr

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English :

Merchants’ Race

L’événement Course des Commerçants Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS