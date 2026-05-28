Course des Commerçants Montargis
Course des Commerçants Montargis samedi 13 juin 2026.
Montargis
Course des Commerçants
Place de la République Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Course des Commerçants
Réalisez le meilleur chrono sans sortir de la piste et en évitant les obstacles et tentez de remporter de nombreux Chèques KDO Passion à gagner chez vos commerçants participants !
Animation gratuite. Venez jouer entre amis ou en famille ! .
Place de la République Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31 ucmontargis@wanadoo.fr
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English :
Merchants’ Race
L’événement Course des Commerçants Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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