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Course des Commerçants Montargis

Course des Commerçants Montargis

Course des Commerçants Montargis samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montargis

Course des Commerçants

Place de la République Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Course des Commerçants
Réalisez le meilleur chrono sans sortir de la piste et en évitant les obstacles et tentez de remporter de nombreux Chèques KDO Passion à gagner chez vos commerçants participants !
Animation gratuite. Venez jouer entre amis ou en famille !   .

Place de la République Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31  ucmontargis@wanadoo.fr

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English :

Merchants’ Race

L’événement Course des Commerçants Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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