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Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis

Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis

Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis samedi 30 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montargis

Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud
Dominique Bertail nous fait l’honneur de venir inaugurer l’exposition Madeleine Riffaud, résistante et commenter son travail, sa rencontre avec Madeleine Riffaud qui a pris le temps, pour l’ecriture de la bande dessinée, de livrer ses souvenirs aux auteurs.
Venez partager ce moment et échanger avec les élèves, l’auteur et les intervenants de l’Association Alfagatibul.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Inauguration of the Bertail Madeleine Riffaud exhibition

L’événement Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

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