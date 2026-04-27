Montargis

Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud

Dominique Bertail nous fait l’honneur de venir inaugurer l’exposition Madeleine Riffaud, résistante et commenter son travail, sa rencontre avec Madeleine Riffaud qui a pris le temps, pour l’ecriture de la bande dessinée, de livrer ses souvenirs aux auteurs.

Venez partager ce moment et échanger avec les élèves, l’auteur et les intervenants de l’Association Alfagatibul. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Inauguration of the Bertail Madeleine Riffaud exhibition

L’événement Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS