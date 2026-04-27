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Le Café philo à la Médiathèque Montargis

Le Café philo à la Médiathèque Montargis

Le Café philo à la Médiathèque Montargis vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montargis

Le Café philo à la Médiathèque

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Le Café philo à la Médiathèque
Le Café Philo de Montargis propose une rencontre par mois autour d’une thématique abordée par le biais de la philosophie. Et c’est avec plaisir que la médiathèque le reçoit pour débattre et échanger dans une atmosphère détendue et conviviale.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Café philo at the Médiathèque

L’événement Le Café philo à la Médiathèque Montargis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

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