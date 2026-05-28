Montargis

Info ou infox démêlez le vrai du faux !

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:45:00

Date(s) :

2026-06-13

Info ou infox démêlez le vrai du faux !

Image ou chimère ? Vérité ou mensonge ? Plongez dans l’univers de l’information grâce à un atelier de sensibilisation numérique et de décryptage de l’image. Un journaliste sera présent pour nous guider dans cette exploration. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Info or infox, untangle the truth from the false!

L’événement Info ou infox démêlez le vrai du faux ! Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS