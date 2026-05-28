Info ou infox démêlez le vrai du faux ! Montargis
Info ou infox démêlez le vrai du faux ! Montargis samedi 13 juin 2026.
Montargis
Info ou infox démêlez le vrai du faux !
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 11:45:00
Date(s) :
2026-06-13
Info ou infox démêlez le vrai du faux !
Image ou chimère ? Vérité ou mensonge ? Plongez dans l’univers de l’information grâce à un atelier de sensibilisation numérique et de décryptage de l’image. Un journaliste sera présent pour nous guider dans cette exploration. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Info or infox, untangle the truth from the false!
L’événement Info ou infox démêlez le vrai du faux ! Montargis a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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