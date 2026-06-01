Montargis

Marché des producteurs & déballage des commerçants

Rue Dorée Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Marché des producteurs & déballage des commerçants

Retrouvez VOTRE marché des producteurs et des artisans en plein centre-ville de Montargis ! Des saveurs locales, des créations artisanales, de belles découvertes… Une journée festive à ne pas manquer !

De 10h à 18h, les commerçants participants au déballage vous accueilleront dans plusieurs rues de la ville. Avec le sourire, des offres spéciales et de nombreuses bonnes affaires à ne pas manquer. .

Rue Dorée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 24 31 ucmontargis@wanadoo.fr

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English :

Farmers’ market & merchants’ unpacking

L’événement Marché des producteurs & déballage des commerçants Montargis a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MONTARGIS