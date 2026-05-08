Premiers pas avec un ordinateur Montargis
Premiers pas avec un ordinateur Montargis samedi 6 juin 2026.
Montargis
Premiers pas avec un ordinateur
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Premiers pas avec un ordinateur
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Si vous vous posez ce type de questions, cet atelier est fait pour vous. Venez apprendre, pas à pas, à utiliser un ordinateur au quotidien. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
First steps with a computer
L’événement Premiers pas avec un ordinateur Montargis a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS
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