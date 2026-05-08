Montargis

Premiers pas avec un ordinateur

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Premiers pas avec un ordinateur

Vous souhaitez apprendre à envoyer un e-mail, écrire un document, rechercher le meilleur restaurant près de chez vous, retrouver une information précise ou encore faire les mises à jour de votre ordinateur ?

Si vous vous posez ce type de questions, cet atelier est fait pour vous. Venez apprendre, pas à pas, à utiliser un ordinateur au quotidien. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

First steps with a computer

L’événement Premiers pas avec un ordinateur Montargis a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS