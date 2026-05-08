Montargis

Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise

La création et l’imaginaire par le Lego® seront à l’honneur grâce à cet atelier de fabrication avec des pièces de Lego® en partenariat avec La Brique Montargoise. Entrée libre. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Summer Lego® workshop with Brique Montargoise

L’événement Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise Montargis a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS