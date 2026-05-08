Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise Montargis
Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise Montargis samedi 6 juin 2026.
Montargis
Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise
La création et l’imaginaire par le Lego® seront à l’honneur grâce à cet atelier de fabrication avec des pièces de Lego® en partenariat avec La Brique Montargoise. Entrée libre. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Summer Lego® workshop with Brique Montargoise
L’événement Atelier Lego® de l’été avec la Brique Montargoise Montargis a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS
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