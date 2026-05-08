Les matins aux jardins Montargis
Les matins aux jardins Montargis samedi 6 juin 2026.
Montargis
Les matins aux jardins
13 Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret
Tarif : 49 – 49 – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les matins aux jardins
Cultivez vos tomates comme un(e) pro ! Au sein de l’éco-jardin potager.
Animé par Aurélien Lombard (maraîcher).
Par l’Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (A.P.A.G.E.H) 49 .
13 Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01 apageh@wanadoo.fr
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English :
Mornings in the gardens
L’événement Les matins aux jardins Montargis a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS
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