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Les matins aux jardins Montargis

Les matins aux jardins Montargis

Les matins aux jardins Montargis samedi 6 juin 2026.

Adresse : 13 Boulevard des Belles Manières

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 49 49 49 Tarif de base plein tarif

Montargis

Les matins aux jardins

13 Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret

Tarif : 49 – 49 – EUR
49
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Les matins aux jardins
Cultivez vos tomates comme un(e) pro ! Au sein de l’éco-jardin potager.
Animé par Aurélien Lombard (maraîcher).
Par l’Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (A.P.A.G.E.H) 49  .

13 Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01  apageh@wanadoo.fr

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English :

Mornings in the gardens

L’événement Les matins aux jardins Montargis a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS

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