En tête à tête avec une œuvre Montargis
En tête à tête avec une œuvre Montargis dimanche 5 juillet 2026.
Montargis
En tête à tête avec une œuvre
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
En tête à tête avec une œuvre
Comme tous les premiers dimanches du mois, l’entrée du musée est gratuite ! Profitez-en pour suivre la présentation d’une œuvre choisie par la médiatrice. Dès 12 ans. .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Face to face with a work of art
L’événement En tête à tête avec une œuvre Montargis a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MONTARGIS
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