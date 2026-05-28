Montargis

Le potager de nos petits jardiniers

13 Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret

Tarif : 49 – 49 – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 13:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le potager de nos petits jardiniers

Découvrez, jouez, semez et plantez ! Au sein de l’éco-jardin potager.

Animé par Aurélien Lombard (maraîcher).

Par l’Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (A.P.A.G.E.H) 49 .

13 Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01 apageh@wanadoo.fr

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English :

Our little gardeners’ vegetable garden

L’événement Le potager de nos petits jardiniers Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS