Le potager de nos petits jardiniers Montargis
Le potager de nos petits jardiniers Montargis mercredi 24 juin 2026.
Montargis
Le potager de nos petits jardiniers
13 Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret
Tarif : 49 – 49 – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 13:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Le potager de nos petits jardiniers
Découvrez, jouez, semez et plantez ! Au sein de l’éco-jardin potager.
Animé par Aurélien Lombard (maraîcher).
Par l’Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (A.P.A.G.E.H) 49 .
13 Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01 apageh@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our little gardeners’ vegetable garden
L’événement Le potager de nos petits jardiniers Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Café ciné #5 Montargis 28 mai 2026
- Le Café philo à la Médiathèque Montargis 29 mai 2026
- La petite note d’or Montargis 29 mai 2026
- Inauguration de l’exposition Bertail Madeleine Riffaud Montargis 30 mai 2026
- Route de la Rose à Montargis Montargis 30 mai 2026