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Le potager de nos petits jardiniers Montargis

Le potager de nos petits jardiniers Montargis

Le potager de nos petits jardiniers Montargis mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 13 Boulevard des Belles Manières

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 49 49 49 Tarif de base plein tarif

Montargis

Le potager de nos petits jardiniers

13 Boulevard des Belles Manières Montargis Loiret

Tarif : 49 – 49 – EUR
49
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 13:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Le potager de nos petits jardiniers
Découvrez, jouez, semez et plantez ! Au sein de l’éco-jardin potager.
Animé par Aurélien Lombard (maraîcher).
Par l’Association Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants (A.P.A.G.E.H) 49  .

13 Boulevard des Belles Manières Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 27 01  apageh@wanadoo.fr

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English :

Our little gardeners’ vegetable garden

L’événement Le potager de nos petits jardiniers Montargis a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTARGIS

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