Montargis

Roman pour les vacances

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Roman pour les vacances

Pour vous aider à préparer votre valise pour les vacances, la Librairie du hérisson, la Librairie des écoles et vos bibliothécaires vous dévoilent leurs coups de cœur romanesques. Un moment convivial pendant lequel vous êtes également conviés à nous donner des idées de lecture pour l’été. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

A novel for the holidays

L’événement Roman pour les vacances Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS