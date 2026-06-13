Roman pour les vacances Montargis
Roman pour les vacances Montargis mercredi 1 juillet 2026.
Montargis
Roman pour les vacances
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Roman pour les vacances
Pour vous aider à préparer votre valise pour les vacances, la Librairie du hérisson, la Librairie des écoles et vos bibliothécaires vous dévoilent leurs coups de cœur romanesques. Un moment convivial pendant lequel vous êtes également conviés à nous donner des idées de lecture pour l’été. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
A novel for the holidays
L’événement Roman pour les vacances Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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