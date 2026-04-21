Club jeu vidéo Montargis
Club jeu vidéo Montargis mercredi 20 mai 2026.
Montargis
Club jeu vidéo
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Club jeu vidéo
Un temps consacré au jeu vidéo autour de la thématique des simulateurs de vie, avec Animal Crossing, Stardew Valley, The Sims et des Dating simulators. Animé par Maria Antonia, Luca et vos bibliothécaires. Nous échangerons autour de ces jeux, de leurs mécaniques, tout en partageant vos expériences. La séance se poursuivra par un temps de jeu, dans une ambiance conviviale et ouverte à toutes et tous, joueurs comme curieux. Vous pouvez apporter votre console de jeux Switch. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Video game club
L’événement Club jeu vidéo Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS
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