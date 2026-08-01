Café ciné #8 Montargis
jeudi 27 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Café ciné #8
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Café ciné #8
The Fall Guy de David Leitch (2024)
C’est l’histoire d’un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut…. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ?” .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Café #8
L’événement Café ciné #8 Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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