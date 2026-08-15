Café-Ciné Place de l’Échevinage Saintes
samedi 26 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Café-Ciné
Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Présentation des nouveautés DVD de la médiathèque suivi d’échanges.
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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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English :
Presentation of the media center’s new DVDs, followed by a discussion.
L’événement Café-Ciné Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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