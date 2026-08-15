Café-Ciné Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Café-Ciné

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Présentation des nouveautés DVD de la médiathèque suivi d’échanges.

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 88 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

Presentation of the media center’s new DVDs, followed by a discussion.

L’événement Café-Ciné Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge