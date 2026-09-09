Café-compost, Ferme Pédagogique de Bordeaux-Lac, Bordeaux

Informations pratiques

Café-compost Samedi 3 octobre, 14h00 Ferme Pédagogique de Bordeaux-Lac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Café-compost : comprendre et réussir son compost

Le compostage permet de détourner près d’un tiers des déchets habituellement jetés dans la poubelle d’ordures ménagères. Une solution simple et naturelle pour réduire ses déchets tout en nourrissant son sol.

Lors de ce Café-compost, venez découvrir ou redécouvrir les bases du compostage dans une ambiance conviviale, propice aux échanges et au partage d’expériences. Cet atelier est l’occasion de poser toutes vos questions et d’acquérir les connaissances essentielles pour démarrer ou améliorer votre pratique à la maison.

Au programme :

• Comprendre le B.A.-BA du compostage : emplacement du composteur, ingrédients, équilibre entre matières vertes et brunes, rôle des petites bêtes

• Apprendre à gérer un composteur dans son jardin et à produire un compost de qualité

• Échanger conseils, astuces et retours d’expérience entre participants

Un moment convivial pour découvrir comment transformer ses biodéchets en ressource précieuse pour le jardin, et changer de regard sur nos déchets du quotidien.

Ferme Pédagogique de Bordeaux-Lac rue du petit Miot 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/363/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-reduis-je-reutilise/je-composte »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/gerer-reduire-mes-dechets/je-produis-moins-dechets/conseils-anti-gaspi »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/tous-dechets-annuaire »}]

Lors de ce Café-compost, venez découvrir ou redécouvrir les bases du compostage dans une ambiance conviviale, propice aux échanges et au partage d’expériences.

Bordeaux Métropole