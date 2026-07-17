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Visite croisée Escale sur le Normandie, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

samedi 29 août 2026 · Galerie des Beaux-Arts Bordeaux · Bordeaux

Visite croisée Escale sur le Normandie, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Galerie des Beaux-Arts Bordeaux
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune. Sans réservation

Visite croisée Escale sur le Normandie Samedi 29 août, 15h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Cette visite met en lumière les grands décors de Jean Dupas pour le paquebot Normandie et offre un éclairage sur ces géants des mers grâce au regard d’un médiateur du Musée Mer Marine.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-escale-sur-le-normandie

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-les-geants-des-mers »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-escale-sur-le-normandie »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).
avec le Musée Mer Marine, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Le Char de Poséidon, 1934, détail, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, ADAGP Paris, 2026 © MuMa Le Havre, photo : Charles Maslard.

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