Visite croisée Escale sur le Normandie, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite croisée Escale sur le Normandie Samedi 29 août, 15h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Cette visite met en lumière les grands décors de Jean Dupas pour le paquebot Normandie et offre un éclairage sur ces géants des mers grâce au regard d’un médiateur du Musée Mer Marine.

À noter: visite croisée à deux voix Les géants des mers au Musée Mer Marine le 29 août à 11h

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-escale-sur-le-normandie

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-les-geants-des-mers »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-escale-sur-le-normandie »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

avec le Musée Mer Marine, dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Le Char de Poséidon, 1934, détail, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, ADAGP Paris, 2026 © MuMa Le Havre, photo : Charles Maslard.