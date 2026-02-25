Café-couleurs avec Sophie Helene Cayeux-sur-Mer

Informations pratiques

Cayeux-sur-Mer

Café-couleurs avec Sophie Helene

28 Rue Perrée Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Venez à la rencontre de l’artiste-coloriste Sophie Helene autour d’un thé ou d’un café pour échanger sur votre projet de rénovation ou de création de façade à Cayeux-sur-Mer. Ce temps d’échange, à l’appui d’outils numériques, de plans, photos et palettes de couleurs, vous permettra de concevoir un projet conforme à la charte chromatique de la commune, document d’urbanisme obligatoire, afin d’être validé et accepté par la mairie.

Places limitées (accompagnement de 5 projets par créneau)

Réservation obligatoire

Venez à la rencontre de l’artiste-coloriste Sophie Helene autour d’un thé ou d’un café pour échanger sur votre projet de rénovation ou de création de façade à Cayeux-sur-Mer. Ce temps d’échange, à l’appui d’outils numériques, de plans, photos et palettes de couleurs, vous permettra de concevoir un projet conforme à la charte chromatique de la commune, document d’urbanisme obligatoire, afin d’être validé et accepté par la mairie.

Places limitées (accompagnement de 5 projets par créneau)

Réservation obligatoire .

28 Rue Perrée Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

Come meet artist and colorist Sophie Helene over a cup of tea or coffee to discuss your renovation or facade design project in Cayeux-sur-Mer. This opportunity to exchange ideas, using digital tools, plans, photos, and color palettes, will help you design a project that complies with the town’s color charter—a mandatory urban planning document—so that it can be approved and accepted by City Hall.

Limited spaces (5 projects per time slot)

Reservation required

L’événement Café-couleurs avec Sophie Helene Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par Baie de Somme 3 Vallées