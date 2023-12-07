Les galets d’Halloween Cayeux-sur-Mer

Les galets d’Halloween

Rue du Maréchal Joffre Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Partez en famille, avec les grands-parents et les petits-enfants, pour une chasse aux galets d’Halloween inoubliable dans la réserve naturelle du Hâble d’Ault accompagné d’Agnès. Au programme observation des oiseaux, découverte des plantes, contemplation des beaux paysages et chasse aux galets terrifiants d’Halloween. Des instants de complicité et de joie tout en apprenant à préserver et respecter la nature.

Rue du Maréchal Joffre Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr

English :

Take the whole family, grandparents and grandchildren on an unforgettable Halloween pebble hunt in the Hâble d’Ault nature reserve, accompanied by Agnès. On the program: birdwatching, plant discovery, contemplation of beautiful landscapes and the hunt for terrifying Halloween pebbles. Moments of complicity and joy, while learning to preserve and respect nature.

