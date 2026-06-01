Cayeux-sur-Mer

Journée nationale des sauveteurs en mer

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Nous vous donnons rendez-vous pour la 10ème édition des Journées nationales des Sauveteurs en Mer. Elle se tiendront les 27 et 28 juin 2026 partout en France. À l’approche de la saison estivale, c’est un week-end essentiel pour découvrir, comprendre et soutenir les bénévoles qui veillent sur les usagers de la mer, 365 jours par an, 24h/24.

Nous vous donnons rendez-vous pour la 10ème édition des Journées nationales des Sauveteurs en Mer. Elle se tiendront les 27 et 28 juin 2026 partout en France. À l’approche de la saison estivale, c’est un week-end essentiel pour découvrir, comprendre et soutenir les bénévoles qui veillent sur les usagers de la mer, 365 jours par an, 24h/24. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the 10th National Lifeboat Days. They will be held throughout France on June 27 and 28, 2026. As the summer season approaches, it’s an essential weekend for discovering, understanding and supporting the volunteers who look after users of the sea, 365 days a year, 24 hours a day.

L’événement Journée nationale des sauveteurs en mer Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME