Cayeux-sur-Mer

Concert de Gala des Amis de la musique

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le concert de gala des est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la musique. À travers un programme riche et varié, les musiciens offrent au public un moment de partage, d’émotion et de convivialité. Entre œuvres classiques, musiques modernes et interprétations pleines de passion, ce concert met en lumière le talent et l’engagement de cette harmonie qui anime la vie culturelle de Cayeux-sur-Mer depuis de nombreuses années.

Le concert de gala des est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la musique. À travers un programme riche et varié, les musiciens offrent au public un moment de partage, d’émotion et de convivialité. Entre œuvres classiques, musiques modernes et interprétations pleines de passion, ce concert met en lumière le talent et l’engagement de cette harmonie qui anime la vie culturelle de Cayeux-sur-Mer depuis de nombreuses années. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

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English :

The des gala concert is a not-to-be-missed event for music lovers. Through a rich and varied program, the musicians offer the public a moment of sharing, emotion and conviviality. With classical works, modern music and passionate interpretations, this concert highlights the talent and commitment of the band, which has been a fixture in the cultural life of Cayeux-sur-Mer for many years.

L’événement Concert de Gala des Amis de la musique Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE LA BAIE DE SOMME