Concert du groupe Prisca Cayeux-sur-Mer
Concert du groupe Prisca Cayeux-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Concert du groupe Prisca
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le groupe de musique Prisca est reconnu pour son univers original mêlant rock, chanson française et influences venues d’ailleurs. Porté par des textes poétiques et engagés, le groupe offre une musique riche en émotions, où se croisent énergie, mélodies entraînantes et sonorités acoustiques. Sur scène, Prisca séduit le public par sa générosité, son authenticité et son ambiance chaleureuse.
Le groupe de musique Prisca est reconnu pour son univers original mêlant rock, chanson française et influences venues d’ailleurs. Porté par des textes poétiques et engagés, le groupe offre une musique riche en émotions, où se croisent énergie, mélodies entraînantes et sonorités acoustiques. Sur scène, Prisca séduit le public par sa générosité, son authenticité et son ambiance chaleureuse. .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
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English :
The music group Prisca is renowned for its original blend of rock, French chanson and influences from elsewhere. Carried by poetic and committed lyrics, the group offers a music rich in emotions, where energy, catchy melodies and acoustic sounds meet. On stage, Prisca seduce audiences with their generosity, authenticity and warm atmosphere.
L’événement Concert du groupe Prisca Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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