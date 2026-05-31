Cayeux-sur-Mer

Exposition peinture

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-11

Entrée libre

Venez découvrir les oeuvres de John Witte et Hans Van de Wetering, peintres hollandais

Entrée libre

Venez découvrir les oeuvres de John Witte et Hans Van de Wetering, peintres hollandais .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 84 60 65 09

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English :

Free admission

Discover the works of Dutch painters John Witte and Hans Van de Wetering

L’événement Exposition peinture Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME