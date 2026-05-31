Exposition peinture Cayeux-sur-Mer
Exposition peinture Cayeux-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Exposition peinture
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-11
Entrée libre
Venez découvrir les oeuvres de John Witte et Hans Van de Wetering, peintres hollandais
Entrée libre
Venez découvrir les oeuvres de John Witte et Hans Van de Wetering, peintres hollandais .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 84 60 65 09
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English :
Free admission
Discover the works of Dutch painters John Witte and Hans Van de Wetering
L’événement Exposition peinture Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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