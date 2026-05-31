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Exposition peinture Cayeux-sur-Mer

Exposition peinture Cayeux-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Ville : 80410 Cayeux-sur-Mer

Département : Somme

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Cayeux-sur-Mer

Exposition peinture

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-11

Entrée libre
Venez découvrir les oeuvres de John Witte et Hans Van de Wetering, peintres hollandais
Entrée libre
Venez découvrir les oeuvres de John Witte et Hans Van de Wetering, peintres hollandais   .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 84 60 65 09 

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English :

Free admission
Discover the works of Dutch painters John Witte and Hans Van de Wetering

L’événement Exposition peinture Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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