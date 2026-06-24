Cayeux-sur-Mer

Concert groupe Opal

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

OPAL Groupe musical & spectacle maritime ⚓️

Sur scène spectacle musical rythmé et convivial

‍♂️ En déambulation formule mobile au plus près du public

⚓️ Scène, rue… ou les deux !

Chansons festives

OPAL Groupe musical & spectacle maritime ⚓️

Sur scène spectacle musical rythmé et convivial

‍♂️ En déambulation formule mobile au plus près du public

⚓️ Scène, rue… ou les deux !

Chansons festives .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

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English :

OPAL? Music group & maritime show??

? On stage: an upbeat and lively musical performance

???? Walking through the crowd: a mobile performance that brings the show right to the audience

?? Stage, street… or both!

Festive songs

L’événement Concert groupe Opal Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME