Concert groupe Opal Cayeux-sur-Mer
Concert groupe Opal Cayeux-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Cayeux-sur-Mer
Concert groupe Opal
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
OPAL Groupe musical & spectacle maritime ⚓️
Sur scène spectacle musical rythmé et convivial
♂️ En déambulation formule mobile au plus près du public
⚓️ Scène, rue… ou les deux !
Chansons festives
OPAL Groupe musical & spectacle maritime ⚓️
Sur scène spectacle musical rythmé et convivial
♂️ En déambulation formule mobile au plus près du public
⚓️ Scène, rue… ou les deux !
Chansons festives .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
OPAL? Music group & maritime show??
? On stage: an upbeat and lively musical performance
???? Walking through the crowd: a mobile performance that brings the show right to the audience
?? Stage, street… or both!
Festive songs
L’événement Concert groupe Opal Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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